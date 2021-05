Proces gasexplosie Paardenmarkt van start: wat gebeurde er ook alweer, en wie staat er terecht? 

De twee doden zijn een 39-jarige Belg en een 26-jarige Afghaan, een asielzoeker die legaal in ons land was. De partner van de 39-jarige Belg had enkele dagen daarna kritiek op de slachtofferhulp. In "Het Journaal" vertelde hij hoe hij op het moment van de ontploffing met zijn partner in het pand tv aan het kijken was, maar achteraf via de pers moest vernemen dat zijn vriend overleden was. Hij liep toen zelf enkele schrammen op.