Politie Limburg plant extra controles tijdens eerste terrasweekend

Zaterdag 8 mei gaan de terrassen weer open onder strenge maatregelen. De meeste Limburgse politiezones zullen dan ook extra controles uitvoeren. "We zetten zo'n tiental extra mensen in en ook onze mountainbikers zullen we iets meer oriënteren in de richting van de horeca", zegt Dorien Baens van Limburg Regio Hoofdstad.