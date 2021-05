Politieman op klaarlichte dag in elkaar geslagen door groep jongeren in Sint-Gillis

In Sint-Gillis is gisteren een politieman in burger op klaarlichte dag in elkaar geslagen door een grote groep jongeren, dat meldt Het Nieuwsblad en wordt bevestigd door de lokale politie. “Onze collega is zeven dagen arbeidsongeschikt”, zegt woordvoerster Sarah Frederickx. “In de wijk waar het gebeurde, is het al enkele dagen onrustig.”