Recreatiedomein Hofstade gaat dit weekend open: "Plek voor 3.000 bezoekers"

Met zaterdag temperaturen tot 20 graden en zondag zelfs 25 graden, komt de opening van het recreatiedomein in Hofstade als geroepen. Maar mooi weer of niet, de coronamaatregelen blijven van kracht. Dat vertelt Bram Luyten van Sport Vlaanderen. "Op het strand wordt tien vierkante meter per persoon toegekend. Daarom moet iedereen op voorhand reserveren via onze website. Zo krijgen we geen samenscholing aan de kassa. In totaal kunnen we op die manier 3.000 mensen toelaten."



Ook mondmaskers zijn verplicht aan de kassa en de strandbar. Die is open voor een terrasje of afhaal.