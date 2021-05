Ring Shopping Kortrijk wordt vernieuwd

De gevel wordt 5 meter verhoogd, wat de zichtbaarheid vanaf de Ringlaan ten goede komt. In het gebouw verhuist het infopunt ‘The Point’ naar een nieuwe locatie tussen Albert Heijn en Foobia. The Point krijgt een waaier aan nieuwe diensten zoals een afhaalpunt voor pakketten, een naaiatelier, een powerbank uitleendienst, een foto print service, een inpaktafel en de verkoop van lokale producten. De werken starten op 25 mei aan Ingang 3. Een jaar later moet het hele gebouw die moderne look hebben. De hinder voor de klanten blijft beperkt tot het minimum.