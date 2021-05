Robot plaatst stent in kransslagader, een primeur in ZNA Middelheim: "Beter voor patiënt en chirurg"

In ZNA Middelheim in Antwerpen is voor het eerst in de Benelux een stent geplaatst in een kransslagader met de hulp van een robot. Jaarlijks krijgen in ons land 35.000 tot 40.000 hartpatiënten een stent. "Ik heb een joystick in de hand en werk vanop afstand. Dat is veel preciezer en veiliger", zegt cardioloog Stefan Verheye op Radio 2 Antwerpen.