Rondvaarten in replica van echt Vikingschip: "Beeld dat velen hebben over Vikings is compleet fout"

Het is een indrukwekkend zicht: het Vikingschip dat aangemeerd ligt in de jachthaven van Oud-Turnhout. Het is een replica op schaal 1/3 van het Gokstad schip uit Noorwegen. Het schip is acht meter lang en twee meter breed. De drakenkop is een reconstructie van een kop die ze ooit in de Schelde hebben gevonden. Het Viking genootschap uit Turnhout, dat 20 jaar bestaat, wil er binnenkort rondvaarten mee organiseren.