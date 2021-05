Royals - Meghan Markle zet vaderdaggedicht om in kinderboek en vergiste een jagende prins zich bij beer Arthur?

Hoe zat dat ook alweer? Meghan schreef in 2018 een brief naar haar vader waarin ze hem vroeg om niet langer zijn hart - tegen betaling - uit te storten in de media. Mail on Sunday kreeg de brief via Thomas Markle en publiceerde die. De hertogin vond haar privacy geschonden en vond dat er een flagrante inbreuk was op het auteursrecht.



De krant argumenteerde dat Meghan niet het absolute auteursrecht op de tekst had, want dat haar gewezen communicatieteam zijn licht had laten schijnen op de formulering van de brief en zodoende "de rechten zelfs bij de Britse kroon" lagen. Meghan werkte toen nog als voltijds lid van de koninklijke familie.



Concreet: Meghan had een ontwerp van tekst voorgelegd aan de leidinggevende van haar communicatieteam, zijnde Jason Knauf (foto). Op de zitting ontkende hij met klem mede-auteur te zijn. "Het was een brief van de hertogin alleen", benadrukte hij. De rechtbank volgde hem. "Knauf mag dan wel het ontwerp gezien hebben en enkele suggesties gedaan hebben, hij bezit daarom niet het auteursrecht. "