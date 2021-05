Een van de allerrijkste koppels uit elkaar: wat is de impact van de scheiding van Bill en Melinda Gates?

Dat dat proces van empowerment ook voor haarzelf in haar huwelijk met Bill Gates niet altijd even vlotjes verliep, blijkt uit het boek. Ze haalt er voorbeelden aan van discussies over de werkverdeling binnen hun stichting en schrijft: “Hij heeft moeten leren om een gelijke van mij te zijn, ik heb moeten leren om voor mijzelf op te komen en een gelijke te worden.”

Al is Melinda altijd meer dan “de vrouw van” geweest. In haar carrière bij Microsoft bekleedde ze hoge functies en leidde ze tal van grote projecten. Ze stopte bij Microsoft om voor haar gezin te zorgen, maar trad op de voorgrond in raden van bestuur en is de drijvende kracht achter de Bill & Melinda Gates Foundation, die niet toevallig mee haar naam draagt. In 2015 richtte ze Pivotal Ventures op, een investeringsbedrijf dat gefocust is op projecten rond vrouwen en gezinnen.

Van 2011 tot 2020 stond Melina Gates ook onafgebroken in de top zes van machtigste vrouwen ter wereld in de lijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes. Ze kreeg verschillende awards en hoge onderscheidingen, samen met haar man, maar ook als individu, voor hun inzet voor goede doelen. De Amerikaanse presidentiële Medal of Honor in 2016, of de Franse Légion d’Honneur in 2017, beide in hun land de hoogste onderscheidingen die aan burgers uitgereikt worden, zijn er maar enkele van.