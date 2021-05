Slapende reus van de Meli terug in Plopsaland, ook Bellewaerde en Boudewijnpark klaar voor opening seizoen

Bellewaerde investeerde vorig jaar in een gloednieuwe attractie Wakala. Die is slechts 3 en een halve maand open geweest. Er is ook een kleine giraf geboren in januari. Die kreeg de naam Kamala, naar de nieuwe vice-president van de VS.

Het Boudewijn Seapark in Brugge gaat ook opnieuw open, maar het dolfinarium nog niet. Ze konden de extra sluitingstijd tijdens de winter goed gebruiken, want er is een nieuwe voorstelling gemaakt in het dolfinarium. "Echo Maris" zal gaan over de natuurlijke gedragingen van de dolfijnen in het wild. Ze hopen die nieuwe show in juni te mogen tonen aan het publiek.