Taxistop heet vanaf nu Mpact: "Taxistop verwarrend voor jonge generatie"

De nieuwe naam onderstreept het "pact" dat de vzw aangaat om tot een duurzame mobiliteit te komen. "We hebben gekozen voor Mpact omdat wij staan voor meer efficiënte mobiliteit, duurzamer en toegankelijk", gaat Meuleman verder. "M staat mobiliteit, pact staat dan weer voor de samenwerking die we aangaan met heel veel partners om een toekomst met meer duurzame mobiliteit bij ons mogelijk te maken. En uiteraard verwijst het ook naar impact: we willen samen een positieve impact hebben op mens en omgeving."