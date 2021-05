Vanaf eind 2022 krijg je in nieuwe auto’s irritant geluidssignaal wanneer je de snelheidslimiet overschrijdt

Het lijstje is indrukwekkend: intelligente snelheidsondersteuning, ondersteuning van de installatie van een alcoholslot, systemen die je waarschuwen wanneer je vermoeid bent en beter even gaat rusten (op basis van je stuurbewegingen), en zelfs een ‘gegevensrecorder voor incidenten’. Dat laatste is een zwarte doos zoals die al jaren in vliegtuigen zit. Met de gegevens van die doos kunnen verzekeraars en overheden precies nagaan wat je net voor een ongeval in je auto of vrachtwagen aan het doen was.