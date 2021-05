Vakbondcentrales dreigen met stakingen om druk op regering op te voeren over loonopslag

In de brief die Van Heetvelde samen met zijn collega's uit andere centrales (ook van het ACV) schreef, valt alvast af te leiden dat ze niet blij zullen zijn als de regering het houdt op het vastleggen van de loonnorm van 0,4 procent. "We willen duidelijk de boodschap geven dat als ze opnieuw afkomen met 0,4 procent of een opgesmukte 0,4 met premietje erbij, dat we ons dan zullen beraden over acties. Het gaat ook over de eindeloopbaan en minimumloon, dus eigenlijk is het signaal naar de werkgevers ook dat we niet aanvaarden om in zo'n dwangbuis gestoken te worden waardoor niets meer mogelijk is", aldus Van Heetvelde.