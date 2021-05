Twee jaar na aardbeving opnieuw boringen in geothermiecentrale Mol: "Alles permanent gemonitord"

Onderzoeksinstelling VITO start vandaag opnieuw met haar geothermie-onderzoek in Mol-Donk. In de geothermiecentrale wordt kilometers diep in de aarde geboord, en wordt heet water opgepompt om onder andere gebouwen te verwarmen. Twee jaar geleden werd de centrale stilgelegd, na een aardbeving die voelbaar was tot in Dessel. Burgemeester Wim Caeyers (CD&V) van Mol is er gerust in. "Er zijn heel wat aanpassingen gedaan maar we hebben ook gevraagd dat er permanent gemonitord wordt."