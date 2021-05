BEKIJK: Hoe eet je gezond én milieuverantwoord? Diëtist Michaël Sels belicht nieuwe tips voedingsdriehoek 

Dat de productie van voeding een grote impact heeft op het milieu, hoeven we niet meer uit te leggen. Er is grond en water voor nodig, komen broeikasgassen bij vrij, en het heeft gevolgen voor de biodiversiteit, en de lucht-, water- en bodemkwaliteit. Door betere voedingskeuzes te maken, kunnen we volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven dubbele winst boeken. Want 'wat gezond is voor je lichaam, is ook goed voor de planeet'.