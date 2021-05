Eredoctoraat VUB voor Wit-Russische schrijfster: "Revolutie heeft straat verlaten, maar we zijn nooit meer dezelfde"

De Wit-Russische onderzoeksjournaliste, historica en schrijfster Svetlana Aleksandrovna Aleksijevitsj heeft gisteren, op de internationale dag van de persvrijheid, een eredoctoraat gekregen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Samen met de Franstalige ULB houdt de VUB elk jaar een Difference Day, ter gelegenheid van de persvrijheid. Dit jaar was het thema "Women Breaking the News", waarin het werk van vrouwelijke journalisten werd belicht en ook de gevaren waarmee zij kampen. Aleksijevitsj kreeg in 2015 de Nobelprijs voor Literatuur. De VUB gaf haar een eredoctoraat "omdat ze onder meer een stem geeft aan de onderdrukte oppositie in haar land".