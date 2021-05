Woonzorgcentrum in Lebbeke deelt 1.000 kilogram pralines uit maar wil in ruil "zee van bloemen"

Met alles wat binnenkomt wordt komende zondag een "zee van bloemen" gecreëerd in de tuin van het woonzorgcentrum. Directeur Ruth De Nil wil met de actie tonen hoe blij ze is dat er opnieuw bezoekers mogen langskomen: "We zijn heel erg enthousiast dat we weer mensen mogen ontvangen. We geven hen als dank pralines, maar in ruil willen we graag dat ze bloemen brengen." En ze zijn niet kieskeurig in het woonzorgcentrum: "Kinderen mogen een tekening maken, er mag een boeketje gegeven worden of zelfs een bloem meenemen die geplukt is van langs de weg, het is allemaal goed. Onze bewoners zijn al superblij als er mensen langskomen."