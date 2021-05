Zesde doorgang geopend onder de spoorlijn in het Zoniënwoud: "Zowel voor mensen als dieren"

De ecotunnels zijn ook een manier om de verschillende delen van het Zoniënwoud te verbinden. "Als je op een kaart naar het Zoniënwoud kijkt, zie je dat het opgedeeld is in stukken", zegt Van Der Wijden. "We proberen met die doorgangen een verbinding te maken voor dieren. Want als dieren met mekaar in contact komen, voorkom je dat bepaalde soorten uitsterven. Dit is een passage die gebruikt zal worden door kleinere dieren zoals vossen en everzwijnen. Voor een ree is deze tunnel te gesloten."