Zonnecrèmes van Zwitsal en Caudalie schieten tekort, volgens Test Aankoop: "bieden niet de beloofde bescherming"

De spray met een factor 30 van het merk Caudalie blijkt niet voldoende te beschermen tegen uv B-stralen, noch tegen uv A-stralen. En in realiteit is het slechts factor 15-20. Ook de Zwitsal zonnespray factor 50+ beschermt onvoldoende tegen uv B-stralen. En de beschermingfactor is slechts 30, terwijl er op de verpakking factor 50+ staat.