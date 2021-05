Zuidfoor wordt Brussels erfgoed: "Maar wanneer mogen we open gaan?"

De Brusselse kermisfamilie telt 75 leden. Maar ook uit de rest van Vlaanderen en Wallonië komen ze massaal naar de Brusselse Zuidfoor. Het is de grootste van het land, en daarom een belangrijke inkomstenbron voor heel wat families. De erkenning is dus zeker welkom, maar nog liever willen de foorkramers weten waar ze staan in de coronacrisis. Patrick Decorte van het gelijknamige smoutenbollenkraam: "We willen dat de kermis terug opengaat, voor de volwassenen, voor de kinderen. Op dit moment hebben we nog geen idee wanneer dat zal zijn. We hebben vergaderingen gehad met ministers, maar daar kwam geen duidelijkheid. We willen terug ons beroep kunnen uitoefenen. Zodat kinderen terug aan de 'flosj' kunnen trekken. Dat is het belangrijkste."

Gisteren was er nog overleg tussen de foorkramers en de stad Brussel. Maar daar is geen datum uitgekomen. De cijfers afwachten, klinkt het. De Brusselse Zuidfoor start normaal de zaterdag voor 21 juli.