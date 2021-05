Zwembad van provinciedomein Halve Maan in Diest tijdelijk dicht: "We zitten met een lek"

"Het zwembad in de Halve Maan is open sinds vorige zaterdag 1 mei, want dan begint het zwemseizoen", vertelt gedeputeerde Ann Schevenels. "En toen hebben we meteen gezien dat er een lek was. We hebben dan een expert laten komen, en die kan donderdag met de herstellingswerken beginnen. Morgen is het zwembad nog open, maar vanaf donderdag gaat het dus dicht tot en met volgende maandag. En dan hopen we dat het zwembad hersteld kan worden, want anders zal het nog langer dicht moeten blijven."