1.500 online aanmeldingen voor inschrijving aan Aalsterse middelbare scholen: "Meestal de eerste keuze"

Borms wil het systeem nu eerst evalueren met alle betrokken scholen. "Dan gaan we kijken of we verder gaan doen met dit systeem. Als blijkt dat iedereen positief is, zullen we nog steeds rekening houden met alle elementen uit de evaluatie en desnoods ook aanpassingen doen."

Ouders hebben vanaf vandaag tot eind mei de kans om hun kind in te schrijven in hun toegewezen school. Daarna staan de inschrijvingen terug open voor iedereen. "Wij hopen om alsnog een aantal scholen te vinden die hun capaciteit wat willen optrekken, zodat ouders die nog geen school toegewezen kregen toch iets vinden", besluit Borms.