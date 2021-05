Archeologen vinden sporen van middeleeuws huis "met speciale Antwerpse bouwstijl" in Maldegem

De archeologe denkt dat het huis van een Antwerpse inwijkeling zou kunnen zijn. "Het is mogelijk dat iemand van Antwerpen, of de kanten van de Kempen, richting Maldegem is verhuisd door daar met iemand lokaal te trouwen. Een bouwstijl was destijds iets dat je meekreeg van thuis. Die persoon heeft dan waarschijnlijk gewoon in het Meetjesland gebouwd in de stijl die hij kende van thuis. Het kan ook zijn dat het huis was van iemand van Maldegem zelf, die rondgereisd heeft, en zo de bouwstijl van Antwerpen of de Kempen heeft ontdekt."



Beluister hieronder het gesprek met archeologe Thaïsa Van Speybroek op Radio 2 Oost-Vlaanderen.