Avelgem bouwt til om zwaluwenkolonie in de gemeente te houden

Een zwaluwtil is een hoge paal met een klein dakje bovenaan en daaronder enkele voorgemaakte nestjes voor huiszwaluwen. Nu zitten veel van die zwaluwen in Avelgem nog in nesten tegen het dak van het station. Maar binnen 3 jaar wordt dat gebouw gerenoveerd. De bedoeling is dat de kolonie tegen dan naar de zwaluwtil verhuist.

Schepen van natuur Annicq Verschuere "Een zwaluw komt altijd terug naar dezelfde nesten van de vorige jaren. Als ze al een ander nest willen bouwen, zoeken ze nooit veel verder dan hun vorige verblijfplaats, daarom hebben we de til dichtbij het station gezet. We zouden de vogels graag in de gemeente houden omdat het een beschermde diersoort is, maar we zijn er ook wel trots op dat we de grootste kolonie van Zuid-West-Vlaanderen hebben."