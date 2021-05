Bedrijf dat oude vliegtuigen ontmantelt in Oostende, legt de boeken neer

De loods van Aerocircular op de luchthaven in Oostende heeft meer dan 4 miljoen euro gekost. Maar de coronacrisis hield bijna alle vliegtuigen aan de grond en daardoor waren er veel minder wisselstukken nodig. En dus kwam er van dat ecologisch ontmantelen steeds minder in huis bij Aerocircular. De coronacrisis, in combinatie met andere interne problemen, lag dus aan de basis van het einde van Aerocircular.

Ann Vanpraet van de luchthaven in Oostende: "Corona binnen de luchtvaart heeft inderdaad zeer veel slachtoffers gemaakt. Wij als luchthaven zijn ook één van de slachtoffers zullen we maar zeggen. Zeer slechte cijfers en natuurlijk heeft dat z'n consequenties op heel de luchtvaartsector. Dus ook het aantal vliegtuigen dat moet worden afgebroken."

De luchthaven onderzoekt nu samen met andere partijen of een doorstart van het bedrijf nog mogelijk is.