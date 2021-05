BEKIJK: Binnenkort mogen assistentiehonden al eens zonder leiband, minister Demir keurt de nieuwe regel geblinddoekt goed

Andere uitzonderingen voor honden die zonder leiband in bos- of natuurgebied mogen lopen, gelden voor politiehonden, schaapdrijvers en jachthonden. Binnenkort komen dus ook assistentiehonden op dat lijstje.

Vrij rondlopen is belangrijk voor assistentiehonden in opleiding. "Wanneer de honden in hun tuig zitten, mogen ze geen contact maken met andere mensen of honden", zegt instructeur Karlien Jespers. "Dat is lastig, en dat moet gecompenseerd worden door eens vrij te mogen snuffelen."

Ter ondersteuning van de nieuwe maatregel waagt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zich aan een geblinddoekt tochtje.

Bekijk hier de reportage in "Het Journaal":