"Belgische Nobelprijs" voor ontdekker van 7 aardachtige exoplaneten rond Trappist-ster

De ster krijgt de naam Trappist-1, naar de telescoop in Chili waarmee het planetenstelsel is ontdekt: de TRAnsiting Planets and Planetesimals Small Telescope. Maar er is ook een Belgische verwijzing.

"Ik herinner me mijn verblijf in het Europese Observatorium van La Silla, in de Chileense Atacamawoestijn. Ik dacht na over acroniemen die naar België verwijzen. Zo kwam ik uit op "Trappist", als referentie aan het typische Belgische bier dat wereldwijde waardering geniet", zegt hoofdonderzoeker Michaël Gillon van de universiteit van Luik. Het is hij die samen met zijn team de ster en zijn zeven planeten had ontdekt.

