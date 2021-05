Nee, oud-president Carter en zijn vrouw zijn niet plots spectaculair gekrompen

De foto werd vorige gemaakt, toen de Bidens op de koffie gingen bij de oudste nog levende oud-president van de Verenigde Staten, in de staat Georgia. Carter, die samen met zijn vrouw Rosalynn van 1977 tot 1981 in het Witte Huis woonde is intussen 96 lentes oud, zijn vrouw is er 93.

Op de foto die tijdens het bezoek op pixel werd vastgelegd zien we Joe Biden naast Rosalynn Carter geknield zitten terwijl Jill Biden knus tegen Jimmy Carter zit. In verhouding lijken de Carters piepkleine mensjes te zijn en de Bidens lijken wel reuzen.

Nu valt dat verschil in de realiteit reuze mee: met 1,77 meter lichaamslengte is Jimmy Carter slechts 5 centimeter kleiner dan Joe Biden, terwijl Rosalynn Carter met haar 1,65 meter ook maar een handvol centimeters kleiner is dan Jill Biden.