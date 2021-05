Werknemers Vyncke kunnen potje padel spelen tijdens middagpauze op het bedrijf zelf

Een spelletje pingpong of darts, dat gebeurt in wel meer bedrijven tijdens de pauze. De middagpauze is het ideale moment om te ontspannen en dat hebben ze bij Vyncke in Harelbeke zeker begrepen. Werknemers kunnen er in hun pauze samen met de collega's lopen op de Finse looppiste, petanque spelen of darten. Maar vanaf nu kunnen de collega's ook een match padel spelen. Padelsport, een soort combinatie tussen squash en tennis, wordt steeds populairder.

Vyncke maakt grote industriële ketels, maar liet nu dus ook op het bedrijfsterrein een padelveld aanleggen, dat de 350 werknemers kunnen gebruiken. "Veel van onze collega's spelen graag padel en zo is het voorstel er gekomen. Het is heel goed voor de werksfeer om af en toe samen te kunnen sporten. Want je leert nieuwe collega's kennen of je leert ze op een andere manier kennen", vertelt Jens Desmet, werknemer bij Vyncke enthousiast.