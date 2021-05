Twee jonge kinderen omgekomen bij brand in Laken, pand onbewoonbaar

De hulpdiensten brachten de bewoners via de trappenhal in veiligheid. Zes mensen werden naar het ziekenhuis overgebracht, vier met rookintoxicatie en twee anderen met brandwonden. Onder hen dus ook twee jonge kinderen, geboren in 2016 en 2018.

De twee jonge kinderen overleden later vanmiddag in het ziekenhuis, bevestigt het parket van Brussel. Het pand is onbewoonbaar verklaard. Er wordt een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen. Op dit moment is de brand geblust, het gebouw is afgezet door de politie.