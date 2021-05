Brouwerij Alken-Maes geeft horecapersoneel cursus pinten tappen

Ook de cursisten zelf zijn blij met de opleiding “taptechniek”. Shala heeft door de coronamaatregelen maandenlang niet achter de bar kunnen staan en kijkt uit naar zaterdag. “Maar er is toch wel wat veranderd: we hebben nieuwe soorten bier en vaten van 500 liter. Ondanks mijn horeca-ervaring is dat allemaal nieuw voor mij”, vertelt Shala. "Gelukkig kunnen we vandaag nog eens oefenen voor we er zaterdag weer voor echt invliegen."