Brussel opent gloednieuw opleidingscentrum voor politie,  brandweer en ambulanciers: BruSafe

In het opleidingscentrum werd er ook een rijsimulator geïnstalleerd: "We hebben vastgesteld dat er in de Brusselse zone enorm veel ongevallen gebeuren met jonge aspiranten die uit de school komen en zo'n twee jaar hun rijbewijs hebben", gaat Gorteman verder. "Ze moeten dan rijden onder code drie en bij een dringende tussenkomst of bij een achtervolging komt daar heel wat stress bij kijken. En daar gebeuren wel eens ongevallen. Wij leren hen de auto in de hand te hebben in elke situatie om zo de veiligheid te verhogen."