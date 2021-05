CD&V-voorzitter Coens over vroeg vaccin burgemeester Sint-Truiden: "Liever geen beeld van misbruik positie kapitein"

CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt het niet kunnen dat een burgemeester zijn of haar positie misbruikt om bepaalde voordelen te bekomen. Dat is een duidelijke boodschap aan burgemeester Veerle Heeren (CD&V) van Sint-Truiden, die vandaag heeft toegegeven dat ze in maart al een coronavaccin heeft gekregen, terwijl op dat moment eigenlijk de 85-plussers werden gevaccineerd.