Coronaploegen, coaches, sensibiliseren: zo bereiden Oost-Vlaamse steden zich voor op heropening terrassen

Extra politiepatrouilles zet Sint-Niklaas niet in. Dat is in Aalst wel anders. Daar worden de coronaploegen van de stadspolitie verdubbeld. Burgemeester van Aalst, Christoph D'Haese(N-VA): "We laten niets aan het toeval over. We oriënteren onze coronaploegen van de politie volledig op de horecazone op en rond de Grote Markt. We gaan het aantal ploegen ook verdubbelen met de bedoeling alles vlot en rustig te laten verlopen".

De Aalsterse burgemeester betreurt wel dat er niet direct 1 lijn zit in de geldende maatregelen. "Tot 22 uur mag men met 4 op een terras zitten, maar een minuut nadien mag je wel nog samenscholen met 10 mensen. dat maakt de handhaving niet gemakkelijk. En om middernacht verandert het dan nog eens. Dan geldt er geen avondklok, maar wel een samenscholingsverbod waardoor je met maximum 3 mensen mag samen zijn. In een tijdslot van 2 uur zijn er 3 verschillende regels die van toepassing zijn, en dat maakt de ordehandhaving niet makkelijk."