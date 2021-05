De Schotten trekken naar de stembus: wordt het brexit Britain of solidair Schotland?

Vrijdag 19 september 2014 was een druilerige dag zoals er wel meer zijn in Schotland. Voor het Schotse parlement in Edinburgh stond een groepje uitgeregende jongeren onder een grote paraplu met een natte Schotse vlag in hun handen. Ze waren gekleed in de Schotse kleuren, een meisje had zelfs blauw haar. Op de eerste ochtend na het Schotse onafhankelijkheidsreferendum klonken ze ontgoocheld maar strijdvaardig. “Deze ronde hebben we verloren” zeiden ze, “maar de strijd voor een onafhankelijk Schotland is niet voorbij.”