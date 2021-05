Moet (toezichtsraad) Facebook beslissen over Trumps aanwezigheid daar? "Slager keurt toch ook zijn eigen vlees niet?"

Facebook heeft in het verleden herhaaldelijk verklaard dat het berichten van invloedrijke gebruikers zoals politici online laat staan, zelfs als ze het beleid overtreden. De reden? Omdat ze “nieuwswaarde” hebben. Maar de toezichtsraad oordeelt nu dat Facebook duidelijker had moeten zijn. "Facebook moet publiekelijk de regels uitleggen die het gebruikt wanneer het sancties op accountniveau oplegt aan invloedrijke gebruikers".

De vraag is ook wat er gebeurt met al die andere mensen die op sociale media de regels overtreden. Daar is de toezichtsraad onduidelijk over. Waarom wordt er wel zo lang naar de zaak-Trump gekeken, maar niet naar de situatie rond Steve Bannon, de vroegere adviseur en partij-ideoloog van Trump. Of de situatie in India of Myanmar, waar via Facebook ethnische zuivering is aangewakkerd.

De uitspraak toont volgens Schaake aan hoe willekeurig eigenlijk het oordeel van Facebook is van wie er wel en niet mag actief zijn op het platform. "Trump is volgens mij terecht gebannen wegens zijn uitspraken, maar hij is zeker niet de enige. Er zijn andere wereldleiders die Facebook hebben gebruikt om op te roepen tot haat, die journalisten hebben aangevallen. Wat gaan we daarmee doen? Daar zijn we niet veel wijzer uit geworden.”