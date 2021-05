Deinze bestrijdt invasieve Japanse duizendknoop met nieuwe methode: "Je moet ze meteen uitgraven"

Bij het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele is op die manier een nieuwe uitbraak vermeden, door de plantjes meteen uit te graven. "We zijn er aan begonnen in 2017 en nu merken we dat 85 procent van de plantjes zijn verdwenen. We hebben goede hoop dat we ze allemaal gaan wegkrijgen."

Volgens de onderzoekers is het een werk van lange adem, maar eentje dat wel de moeite waard is. "Elk jaar moet je de dijk langslopen met de spade in de hand en kijken waar de plantjes zijn opgeschoten. Die zijn in het begin van het jaar zo’n 20 à 30 centimeter hoog. Dan moet je in actie schieten. Vanaf het moment dat de planten te groot zijn, is het al te laat."