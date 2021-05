Diest past verkeerssituatie Grote Markt aan zodat horeca terrassen kan uitbreiden

"Ja, zaterdag is het zo ver, we hebben er allemaal naar uit gekeken dat de terrassen weer opengaan", zegt schepen van Lokale Economie Maurits Vande Reyde. "De horecabaters van Diest mogen hun terras uitbreiden, ook in de deelgemeenten. Maar alles moet veilig verlopen en daarom wordt hier en daar de verkeerssituatie aangepast."