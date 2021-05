Opnieuw meer bezoek in rusthuizen: "Eerste keer dat ik mijn kleinzoon zie" 

De cafetaria gaat in Home Elisabeth pas volgende week open. Voor een woonzorgcentrum is het beter dat dat tijdens een weekdag gebeurt en niet in het weekend, vindt de directie. Sarah Swinnen: "Voor medewerkers geeft het meer controle als ze weten dat er leidinggevenden aanwezig zijn die mee een oogje in het zeil houden." Ook in Triamant in Velm gaat de cafetaria pas volgende week open, omdat dat gemakkelijker te regelen is dan.