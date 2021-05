Ex-president Donald Trump lanceert eigen "communicatieplatform" (een blog)

Eind maart kondigde adviseur Jason Miller aan dat Trump over twee à drie maanden met een eigen platform zou komen. “Dit nieuwe platform zal groot zijn” en “het zal tientallen miljoenen mensen aantrekken”, klonk het op de bevriende nieuwszender Fox.

Nu, anderhalve maand later, lanceert Trump “From the desk” (“Vanop het bureau”). Het is een aparte pagina op zijn website waarop Trump in antichronologische volgorde berichtjes publiceert, een blog dus.

“Dit is niet een nieuw socialmediaplatform”, verduidelijkt adviseur Miller op Twitter. Daarover zullen we in de nabije toekomst bijkomende informatie brengen.” Het is dus nog afwachten of er daadwerkelijk een volwaardig sociaal platform komt. (Lees verder onder de tweet.)