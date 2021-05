Fotogalerij als eerbetoon aan garnaalvissers Zeebrugge: "Visser zijn is een harde metier"

De 24 uur aan boord van 'De Goede Hoop waren niet zonder uitdagingen."Het was voor mij een uitdaging om mijn camera stil te kunnen houden. Ik moest rekening houden met de bewegingen van de boot en zelf een beetje meebewegen. Het was ook even zoeken naar een goede sluitertijd."

"Gelukkig werd ik niet zeeziek aan boord van de visserboot", vertelt fotograaf Deldycke opgelucht. "Als ik van de boot stapte, was ik wel wat landziek. Toen ik terug normaal probeerde te wandelen, was het precies alsof ik zat was zonder alcohol. Aan boord hebben we alle natuurfenomenen meegemaakt, gaande van regen tot een kleine storm en erna mooie zonneschijn. We konden genieten van alles wat de natuur te bieden heeft, zoals een prachtige zonsop- en ondergang. De foto's in de openlucht tentoonstelling zijn echte foto's van het leven aan boord van een vissersboot en niet geposeerd", besluit fotograaf Ann-Sophie trots.