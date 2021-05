Nieuwe keuken van 2,2 miljoen euro voor koksschool PISO Tienen

Wie een koksopleiding volgt in de provinciale school PISO in Tienen, zal volgend schooljaar in de potten en pannen kunnen roeren van een gloednieuwe keuken met een stevig prijskaartje. De koksschool krijgt van zijn inrichtende macht, de provincie Vlaams-Brabant een nieuwe keuken van 2.200.000 euro. Toch een serieus bedrag, maar de huidige keuken is al meer dan 30 jaar oud en voldoet helemaal niet meer aan de huidige normen.