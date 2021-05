Heb je energiecontract mét extra service? Ombudsman: "Opgepast, want aan die mooie extra's zijn voorwaarden verbonden"

Van consument naar prosument

De ombudsman voor de energiesector Eric Houtman kreeg het voorbije jaar in totaal minder klachten, maar merkt wel een stijgende ontevredenheid over energiecontracten met aanvullende diensten of goederen.

“Leveranciers proberen hun klanten steeds meer actief te maken”, zegt Houtman. “Een evolutie van consument naar prosument. Ze proberen ons dus meer aan te zetten om ons verbruik op te volgen en te regelen. Dat kan makkelijk met slimme thermostaten en slimme meters, en die bieden leveranciers ook aan. Op zich zijn die extra’s zeker zinvol voor de consument, maar het is ook een slimme manier van de leveranciers om klanten aan hen te binden. Want aan al die schijnbaar mooie extra’s zijn voorwaarden verbonden.”

Volgens Houtman moeten leveranciers bij het aangaan van het contract goed communiceren over die voorwaarden. “Ten eerste moet de klant duidelijk weten welke andere producten of diensten bij het contract horen. Er moet ook een tabel bijgevoegd worden waarin de restwaarde vermeld staat in geval men vervroegd zijn contract stopzet. Tot slot moet men ook vermelden of de opzegtermijn voor deze contracten van dezelfde duur is al de opzegtermijn van het energiecontract zelf; dat is één maand”.

Houtman pleit ervoor dat energieleveranciers niet alleen duidelijk communiceren over die voorwaarden op het moment waarop het contract wordt aangegaan, maar ook dat ze waarschuwen over de nog lopende contracten bij het stopzetten van het energiecontract.

“Plots moest ik 187 euro betalen”

Niet enkel de ombudsman krijgt veel klachten over dit soort contracten, ook "De inspecteur" krijgt er klachten over.

Van luisteraars Christophe Mies bijvoorbeeld. Hij heeft een contract bij Engie en een bijhorende B-Box. Dat is een toestel waarmee je makkelijk je verbruik kan opvolgen. Maar Christophe heeft een contract voor 4 jaar afgesloten en nu leest hij in de voorwaarden dat als hij vroegtijdig uit het contract wil, hij de restwaarde en de volledig installatie moet betalen.

Ook Lea Kneepkens uit Wommelgem schrikt wanneer ze onlangs haar contract bij Engie opzegt. “In juni 2020 schakel ik over naar Essent, voor mij op dat moment de goedkoopste energieleverancier. Ik kreeg bij mijn overschakeling een slimme thermostaat voor 1 euro. Hij werd me zelfs een beetje opgedrongen. Nu verhuis ik omdat mijn echtgenoot gestorven is, en ik moet bij mijn opzeg van het contract nog 187 euro betalen voor die thermostaat omdat het een driejarig contract is. Ik wil hen die thermostaat gerust teruggeven, hij zit namelijk nog in de doos, maar daar hebben ze geen oren naar.”

Essent laat intussen aan "De inspecteur" weten dat ze het dossier van Lea gaan herbekijken. Misschien is er in dit specifieke geval wel iets misgelopen bij de klantendienst. Volgens het bedrijf is dit zeker niet de manier waarop ze met klanten willen omgaan.

Nieuw consumentenakkoord

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw consumentenakkoord voor de energiesector. Dat zijn de regels die de overheid samen met de sector vastlegt. De ombudsman pleit dat er in dat consumentenakkoord betere afspraken komen over de deur-aan-deurverkoop.

“Daarover blijven veel klachten binnenkomen. Het zijn contracten die vaak digitaal worden afgesloten. Mensen krijgen een mail. Wanneer ze op de link in de mail klikken, worden ze automatisch klant bij de nieuwe leverancier, vaak zonder het zelf te beseffen. Ik pleit daar voor een opt-informule: mensen mogen pas klant worden wanneer ze zelf duidelijk aangeven dat ze via de mail een nieuw contract willen aangaan. In tijden van phishing lijkt me dat ook een veel veiligere manier van werken.”