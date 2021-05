Hoe verging het de Spaanse ezel Baldo, die een jaar geleden de eerste lockdown opvrolijkte?

In september 2020 verscheen dan, eerst in het Spaans, Catalaans en Baskisch, "La burrita Baldomera", om vervolgens, na zich op de Latijns-Amerikaanse boekenmarkt te hebben toegespitst, in april van dit jaar een Engelse versie te krijgen, "The story of Baldomera".

De Amerikaanse recensies zijn alvast erg positief, van "een inspiratievol verhaal voor kinderen met lieflijke tekeningen" en "een speels verhaal met kleurrijke tekeningen, perfect om net voor het slapen voor te lezen" tot "een ideaal boek om kinderen doorheen de coronapandemie te helpen".

"Ik mag wel zeggen dat mijn leven serieus veranderd is met zo’n beroemde ezel aan mijn zijde", aldus Fernandez Arias in januari op World News Today. En Baldo zelf, die lijkt van het effect van haar gebalk zo bewust te zijn, dat ze "iedere keer opnieuw hoopt op een wortel of snoepgoed als ze haar geluid weer eens geproduceerd heeft".