Hoera Horeca in Izegem wil uitbaters verrassen met kleine optredens

In de horecazaken weten ze niet op voorhand wie wanneer op welk terras zal optreden. De actie heet "Hoera Horeca", zegt cultuurconsulent in Izegem Geerwin Vandekerckhove: "We gaan sowieso geen uren aankondigen, geen plaatsen aankondigen. Maar als je straks op een terras in Izegem zit, dan kan het wel zijn dat je door heel leuke muziek, straattheater of iets anders verrast wordt."

Via een oproep naar alle horecaondernemers polste de stad naar de interesse voor het project. Ongeveer 30 uitbaters zagen het project meteen zitten. Het gaat zowel om cafés, als restaurants en frituren. Het is de bedoeling om ook de komende maanden geregeld zulke verrassingsoptredens te verzorgen in de Izegemse horeca.