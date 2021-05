"Laat meer persoonlijke vroedvrouwen toe in ziekenhuizen": dat vragen vroedvrouwen op Internationale Dag van de Vroedvrouw

De Antwerpse afdeling van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) vraagt ziekenhuizen om meer persoonlijke vroedvrouwen toe te laten in ziekenhuizen. Dat doen ze naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vroedvrouw. Ze wijzen erop dat wetenschappers aantonen dat hun werk veel positieve effecten heeft op moeder en kind. VBOV zegt dat dat tijdens de coronapandemie nog belangrijker is geworden, omdat aanstaande ouders er vaak helemaal alleen voor stonden. Daarom willen ze het werk dat ze voor de bevalling deden, voort kunnen zetten tijdens en na de bevalling, ook in het ziekenhuis.