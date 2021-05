Israëlische president vraagt centrumpoliticus Yair Lapid om een nieuwe regering te vormen

De belangrijkste taak van Lapid is nu een regeringsmeerderheid in elkaar te puzzelen en vermijden dat Israël voor de vijfde keer op twee jaar tijd naar de stembus moet. De voorbije vier verkiezingen hebben telkens geen of slechts een heel kortstondige coalitie tot stand kunnen brengen. Het politieke landschap in Israël is dan ook erg versnipperd. Op Likoed en Yesh Atid na heeft geen enkele partij meer dan 9 zetels. Er is dan ook geen kiesdrempel in Israël en het bijeenharken van een meerderheid gaat vaak gepaard met politieke koehandel waar soms kleine "king makers" allerlei voordelen kunnen afdwingen van de grote partijen.