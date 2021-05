Ivan De Vadder scherp voor burgemeester die vaccin vervroegd kreeg: "Geen moreel gezag om burgemeester te blijven" 

Volgens onze politiek analist Ivan De Vadder heeft de burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) nog onvoldoende moreel gezag om burgemeester te blijven. Heeren gaf toe dat in maart al een vaccin kreeg, toen het nog de beurt was aan 80-plussers. "Vergeet niet, zij is een oud-minister van Welzijn uit de Vlaamse regering. Dit had Wouter Beke kunnen zijn, had de pandemie in 2009 plaatsgevonden," zegt De Vadder in "Laat".