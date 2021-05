Mon en José uit Sint-Katelijne-Waver worden op 65e huwelijksverjaardag met paard en koets naar vaccinatiecentrum gebracht: "Prachtig cadeau"

Het is een bijzondere dag voor Edmond 'Mon' Verbinnen en José Bellens uit Sint-Katelijne-Waver. 65 jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje. "Precies vandaag zijn we uitgenodigd voor onze tweede pikuur", vertelt José in Start Je Dag. "We zeiden nog tegen elkaar: hebben ze dat er nu om gedaan", vult Mon aan. "Het is echt een prachtig cadeau. We hebben echt een verloren jaar beleefd. Kinderen en kleinkinderen hebben we amper gezien. We kijken dus enorm uit naar de vaccinatie", zegt het echtpaar.