Koetsiers terug aan het werk in Brugge na half jaar pauze: "Plexischerm tussen koetsier en passagiers"

Mathias Wentein van de Brugse koetsiers zegt dat alles coronaveilig zal verlopen: "We werken opnieuw met een plexischerm tussen koetsier en passagiers en ontsmetten telkens de koets na iedere rit. Het gaat ook telkens om een bubbel van eigen gezin of koppeltje. Dat is ook het voordeel van de koets natuurlijk."

Ook voor de paarden zal het wennen zijn, want ze hebben een half jaar stilgestaan en zijn verdikt. We doen er alles aan om ze fit te krijgen, zegt Mathias Wentein nog: "Ze worden dagelijks gezadeld en we hebben al eens met de koets gereden tot in Damme om ze te trainen zodat ze fit op de markt kunnen staan."

De Brugse toeristenbootjes herbeginnen zaterdag. In 2019 vervoerden de stadsrondvaartbootjes 1.250.000 en de sightseeing minibusjes 50.000 bezoekers. Vorig coronajaar waren dat er respectievelijk slechts 251.000 en 11.000.